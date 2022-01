Covid-19. EUA vão distribuir 400 milhões de máscaras gratuitas

Veja também:

Os Estados Unidos vão distribuir, a partir da próxima semana e de forma gratuita, 400 milhões de máscaras N95 (tipo “bico de pato”) pela população, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira.

As máscaras faciais serão enviadas para as farmácias e os centros de saúde comunitários ainda esta semana e estarão disponíveis para distribuição no final da próxima.

“O programa estará a funcionar em pleno no início de fevereiro”, anunciou a Casa Branca.

A medida surge depois de o Presidente norte-americano ter sido criticado por não fazer o suficiente para promover o uso de máscara ou reforçar a realização de testes, enquanto a variante Ómicron da Covid-19 continua a assolar o país.