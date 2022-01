China e Irão dão início a acordo estratégico para cooperação económica e política

A China, crítica às sanções de Washington contra Teerão, anunciou este sábado o início da implementação de um acordo estratégico com o Irão para fortalecer a cooperação económica e política entre os dois países.

A China e o Irão assinaram o acordo em 2021, após anos de negociações, numa parceria pretende abranger áreas tão variadas como energia, segurança, infraestruturas e comunicações.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, e o seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, anunciaram na sexta-feira o estabelecimento do acordo, durante uma reunião em Wuxi, no leste da China, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim, em comunicado.

Poucos detalhes deste acordo secreto foram divulgados, mas o jornal norte-americano The New York Times avançou em 2020, citando um rascunho do documento, que o pacto irá garantir à China um fornecimento estável de petróleo.

Pequim é um dos principais parceiros comerciais do Irão e foi um de seus maiores compradores de petróleo antes de o então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reimpor sanções unilaterais, em 2018.