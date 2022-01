Mais de milhão. UE regista máximo de novos casos em 24 horas

Veja também:

A União Europeia (UE) registou 1,02 milhões de novos casos de Covid-19, na quarta-feira, um novo recorde desde o início da pandemia em 2020. Os dados são avançados pela Universidade Johns Hopkins, numa altura em que a variante Omicrón continua a disseminar-se pelo mundo.

De acordo com o site da Forbes, trata-se do segundo dia consecutivo com recorde de infeções por Covid-19 na UE, de acordo com os dados agregados pela Universidade Johns Hopkins e pelo Our World In Data. Na terça-feira, o total de infeções diárias chegou quase às 900 mil.

O número de novos casos tem aumentado rapidamente, desde a última semana de dezembro, quando passaram de cerca de 200 mil para 300 mil por dia, no início deste mês.

A França reportou um recorde de 332 mil novos casos na quarta-feira, o mais alto de qualquer estado-membro e o segundo mais alto do mundo depois dos EUA, que reportaram 644 mil.

Itália e Espanha seguiram-se com 189 mil e 137 mil novos casos, respetivamente, o quarto e quinto mais altos do mundo (o Reino Unido, que já não está na União Europeia, ficou em terceiro lugar com 195 mil novos casos).