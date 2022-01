EUA vão voltar a exigir teste após cinco dias de isolamento para assintomáticos

O principal especialista dos Estados Unidos em doenças infeciosas admite voltar a exigir teste negativo mesmo a assintomáticos após os cinco dias de isolamento para quem testar positivo à Covid-19.

O recuo é anunciado por Anthony Fauci em duas entrevistas televisivas, numa altura em que a variante Ómicron acelera no país.

A última orientação norte-americana, de 27 de dezembro, diminuía de 10 para cinco os dias de isolamento para casos positivos assintomáticos, sendo apenas necessário usar máscara nos cinco dias depois. No entanto, o CDC (centro de controlo de doenças dos Estados Unidos) vai voltar a exigir teste negativo no final do isolamento.

“Houve alguma preocupação por não pedirmos teste no final dos cinco dias. Olhando para isto novamente, pode realmente haver a opção de realizar teste. Acredito que a CDC vai avançar por aí nos próximos dias”, refere Fauci.

O especialista confirma que os casos Covid-19, com Ómicron, têm tido uma “subida vertical” de novos casos, com uma média diária a rondar os 400 mil.

“Estamos no meio de um surto severo e com um aumento grande de casos. O aumento de casos não tem precedentes nas outras variantes”, acrescentou.

Anthony Fauci diz-se preocupado com o aumento de casos e que este aumento possa prejudicar o normal funcionamento dos hospitais no atendimento de outras doenças.

Mesmo noutros setores da sociedade, e empregos específicos, o especialista admite que possam ser afetados 30% da força de trabalho.

Nestas entrevistas à CNN e à ABC, Fauci volta a exortar os norte-americanos a que se vacinem, usem máscara no interior.