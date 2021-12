Fim da pandemia em 2022? "Podemos recuperar o controlo das nossas vidas", admite diretor da OMS

Veja também:

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que “2022 será o ano em que vamos acabar com a pandemia, mas só se o fizermos juntos”.

Tedros Ghebreyesus avisa, contudo, que, se persistirem as assimetrias, nomeadamente no acesso desigual à vacinação, não será possível acabar com a pandemia.

"Se acabarmos com a desigualdade, acabaremos com a pandemia e com o pesadelo global que todos vivemos. E isso é possível", declarou Ghebreyesus.

Dois anos depois da primeira notícia dando conta da existência de uma pneumonia atípica na China, o diretor-geral da OMS lembra o caminho feito até aqui, sublinhando a vacinação como uma das maiores conquistas.