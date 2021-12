Rei Emérito de Espanha surge ao lado de tenista Nadal

O Rei Emérito de Espanha foi fotografado à mesa com o tenista Rafael Nadal e o seu treinador. As imagens surpreendem, dado que Juan Carlos está exilado depois de ser suspeito de ter defraudado o Estado em mais de 120 mil euros por ano e recebido dinheiro da Arábia Saudita para permitir um contrato para o comboio de alta velocidade.

Agora, o jornal “El Mundo” vem divulgar fotografias do monarca a dividir mesa com o tenista Rafa Nadal e o seu treinador, Carlos Moyà, no Zayed Sports City International Tennis Center, em Abu Dhabi.

Aconteceu no sábado e representa o reaparecimento de Juan Carlos em público – isto, numa altura em que têm surgido rumores de que o Rei Emérito possa regressar a Espanha.

Juan Carlos terá ido assistir à partida entre Nadal e o britânico Andy Murray e dirigiu-se depois à sala dos jogadores, onde tirou a fotografia.

Segundo o “El Mundo”, o monarca dividiu, na véspera, um camarote com o vice-presidente do Círculo de Empresarios José María López de Letona e o financista Borja Gervás para outro jogo de ténis.