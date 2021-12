Covid-19. Pfizer entrega 20 milhões de doses à UE até abril

Bruxelas recordou, num comunicado, que na quinta-feira também chegou a acordo com a Moderna para a entrega de doses adicionais da vacina da marca durante o primeiro trimestre de 2022.

Os países da UE passarão a ter à disposição 215 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus produzida pela BioNTech-Pfizer nos primeiros três meses do próximo ano .

A BioNTech-Pfizer vai entregar 20 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 aos países da União Europeia, no primeiro trimestre de 2022. A distribuição vem na sequência de um acordo com a Comissão Europeia, foi anunciado neste domingo.

A Comissão Europeia afirmou que o adiantamento do reforço do medicamento "será particularmente útil para os Estados-membros com uma necessidade a curto prazo de doses adicionais de vacinas".

"Tendo em conta a deterioração da situação epidemiológica na União Europeia nos últimos meses, a vacinação completa e a distribuição de doses de reforço continuam a ser uma das principais prioridades sanitárias da UE", é referido na mesma nota.

O comunicado acrescentou que "dado o rápido aumento esperado das infeções devido à variante Ómicron, isto é agora ainda mais urgente do que nunca".

Bruxelas disse que continua a trabalhar "de perto" com os fabricantes de vacinas para "acelerar ainda mais" a entrega de injeções aos Estados-membros, "para que a vacinação e o reforço da vacinação possam aumentar nos próximos meses e semanas".

Na nota hoje divulgada, é sublinhado que a CE e os países também ativaram "uma primeira opção para encomendar mais de 200 milhões de doses, ao abrigo do terceiro contrato com a BioNTech-Pfizer".

A encomenda "abrange também vacinas adaptadas à variante Ómicron, se tais vacinas estiverem disponíveis".