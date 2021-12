"Risco máximo". EUA desaconselham viagens para Portugal

Os Estados Unidos desaconselharam, esta segunda-feira, as viagens para Portugal.

Num comunicado partilhado no site oficial, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano pede a todos os cidadãos nacionais que "evitem" viagens a Portugal.

O país está agora na lista de risco máximo dos EUA, juntamente com França, Andorra e Chipre.

“Por causa da situação atual em Portugal, mesmo os viajantes completamente vacinados podem estar em risco de contrair e contagiar outras pessoas com outras variantes da Covid-19″, lê-se no site do CDC.

A administração de Joe Biden tinha já restringindo, no final de novembro, as viagens da África Austral, onde foi identificada pela primeira vez a variante Ómicron.

Há agora 80 países na lista de risco máximo. O primeiro caso de Covid-19 associado à variante Ómicron nos EUA foi confirmado na passada quinta-feira, na Califórnia.