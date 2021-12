Portugal na lista de países de elevado risco de Hong Kong

Veja também:

Portugal, Japão e Suécia vão juntar-se à lista de países de elevado risco para a Covid-19 em vigor em Hong Kong, na sequência da deteção de casos com a variante Omícron, anunciou o Governo.

Os não-residentes de Hong Kong, que tenham estado mais de 21 dias naqueles países, não podem entrar na região administrativa especial chinesa, indicou o executivo liderado por Carrie Lam.

Os residentes, que regressem de países do grupo A, têm de estar completamente vacinados e cumprir uma quarentena obrigatória de 21 dias num hotel designado pelas autoridades, acrescentou.

O grupo A passa a incluir 48 países, como Angola, Brasil, Moçambique, Espanha, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos, apesar de alguns ainda não terem registado quaisquer casos com a variante Ómícron, de acordo com o governo de Hong Kong.

Para quem chegar de países que identificaram uma transmissão local com a variante Ómícron, ou dos casos "importados" de Hong Kong, têm de cumprir os primeiros sete dias no centro de quarentenas de Penny"s Bay.

Na segunda-feira, Portugal detetou 13 casos da variante Ómícron numa SAD de futebol e, no mesmo dia, a Suécia registou um primeiro caso, enquanto o Japão contabilizou um caso da variante Omícron, na terça-feira, o que levou as autoridades de Hong Kong a juntar as três nações ao grupo A de países de elevado risco para a Covid-19, a partir de sexta-feira.