Vulcão de La Palma abre novo foco emissor e intensifica-se atividade sísmica

Um novo foco emissor abriu-se na madrugada deste domingo no lado noroeste do cone do vulcão Cumbre Vieja, com emissão de fluxos e fragmentos, quando a sismicidade associada ao processo eruptivo se intensificou nas últimas horas.

Itahiza Domínguez, sismólogo do Instituto Geográfico Nacional (IGN), informou sobre o novo centro emissor nas redes sociais e acrescentou que há que estar atento às consequências e ao alcance deste episódio.

O que é certo é que a sismicidade se reativou nas últimas horas, com meia centena de terremotos localizados desde a meia-noite, maioritariamente nas profundidades intermédias, e três deles foram sentidos pela população.

Segundo dados do IGN, três desses sismos tiveram uma magnitude de 3,5, um deles com epicentro localizado em Fuencaliente, a 11 quilómetros da superfície terrestre.

Foi sentido pela população com uma intensidade máxima de III numa escala de I a XII.

No total, 14 terremotos dos contabilizados desde a meia-noite tiveram uma magnitude de três ou superior.