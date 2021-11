Covid-19. Nova variante de África pode já ter chegado à Alemanha

A nova estirpe da Covid-19, a variante Omicron, provavelmente já chegou à Alemanha, afirmaram as autoridades do estado de Hesse no sábado, depois de as mutações serem encontradas num passageiro que chegou da África do Sul.

"Ontem à noite, várias mutações típicas do Omicron foram encontradas num viajante que voltava da África do Sul", escreveu no Twitter, Kai Klose, ministro de assuntos sociais em Hesse, onde se localiza o aeroporto de Frankfurt, o maior hub da Alemanha e um dos aeroportos mais movimentados da Europa.

O mesmo responsável político acrescentou que a pessoa estava isolada e alertou que qualquer pessoa que tenha viajado da África do Sul nas últimas semanas deve limitar os contatos e fazer o teste.

O passageiro infectado chegou à Alemanha no domingo e estava vacinado, informou o Der Spiegel, citando o ministério de assuntos sociais em Hesse.

As autoridades de saúde da cidade de Frankfurt disse esperar os resultados de um sequenciamento completo na segunda-feira. Uma verificação de rotina na semana passada após um teste positivo revelou o caso, que mostrava indicações da nova variante.

Todos os viajantes da África do Sul e da Namíbia estão a ser testados na chegada ao aeroporto de Frankfurt, desde que a nova variante se tornou conhecida. Não houve testes positivos até agora.