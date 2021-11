Covid-19. Von der Leyen defende reforço da vacinação para todos os adultos

A presidente da Comissão Europeia defende o alargamento do reforço da vacinação a todos os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos. Ursula von der Leyen reagia assim à última avaliação de risco do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC).

“A avaliação de risco é clara: temos de acelerar a vacinação para controlar a pandemia. Queremos convencer as pessoas a serem vacinadas. O reforço deve ficar disponível para os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos e população vulnerável”, escreveu no Twitter.

“Vamos manter a distância e as máscaras”, apela ainda.