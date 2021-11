Áustria vai confinar e torna vacina obrigatória a partir de fevereiro

A população da Áustria, incluindo os vacinados contra a Covid-19, vão confinar a partir da próxima segunda-feira devido ao aumento de casos no país. O anúncio foi feito pelo chanceler Alexander Schallenberg, segundo o qual este confinamento pode durar no “máximo 20 dias".

Após consultar todos os governadores regionais, o Governo anunciou também que, a partir de fevereiro de 2022, vai impor a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus.

"Tomámos uma decisão muito difícil. Somos forçados a adotar uma vacinação obrigatória a partir de fevereiro de 2022", disse o ministro das Relações Exteriores em conferência imprensa.

Depois de ter estabelecido o confinamento para não vacinados, a Áustria torna-se o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento e a impor a vacinação.

Tem uma das taxas mais baixas de vacinação da Europa Ocidental com apenas 66% da população totalmente vacinada. Já a taxa de infeção está entre as mais altas do continente, com recorde de casos diários.

As autoridades sanitárias austríacas registaram 12.616 novos contágios de Covid-19 nas últimas 24 horas, correspondendo a um novo máximo verificado em um dia desde o início da pandemia.

O país contabiliza, desde o início da pandemia, 1.011.465 infeções pelo novo coronavírus e 11.903 mortes.