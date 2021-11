Alemanha atinge novo pico de infeções e ultrapassa os 5 milhões de casos

Veja também:

A Alemanha atingiu este domingo um novo pico do número de infeções pelo novo coronavírus com 33.489 casos positivos nas últimas 24 horas, ultrapassando os 5 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, que cita o Instituto Robert Koch (RKI), nas últimas 24 horas morreram 55 pessoas vítimas de Covid-19, elevando o número de mortes por infeção com o SARS-CoV-2 para 97.672.

A existência de uma nova vaga está a preocupar as autoridades e há já responsáveis políticos que admitem que esta "vai causar mais mortes do que alguma vez" aconteceu ao longo da pandemia.

A chanceler Ângela Merkel apelou sábado a um "esforço nacional" para combater a pandemia, exortando à vacinação daqueles que ainda não se vacinaram, numa altura em que a Alemanha regista uma taxa de cidadãos com vacinação total de apenas 67,5%.

Apesar do baixo número de vacinados, não está em cima da mesa a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória, mesmo nos setores profissionais mais sensíveis, mas na segunda-feira entram em vigor restrições mais severas a nível regional para os não vacinados, como a proibição de entrar em bares, restaurantes, piscinas públicas e outros espaços fechados em parte do país.

Com a mudança de poder na Alemanha cada vez mais perto, vários especialistas têm vindo a apelar quer ao governo cessante da Merkel como à futura coligação do social-democrata Olaf Scholz para agirem imediatamente.

A futura coligação entre os Verdes e Liberais já apresentou ao Bundestag (parlamento federal) um primeiro esboço de um projeto de lei de medidas contra a pandemia, que se espera que seja aprovado na próxima semana, mas são já muitas as vozes críticas que apontam o apontam como "insuficiente".

A Covid-19 provocou mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 251.87 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.