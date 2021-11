UE disponível para ajudar México a conter o fenómeno migratório

A União Europeia manifestou esta sexta-feira disponibilidade para ajudar o México a conter o fluxo migratório que se agravou nos últimos anos com as caravanas de migrantes que cruzam o país com o objetivo e chegar aos Estados Unidos da América.

Esta disponibilidade foi manifestada por Gautier Mignot, embaixador da União Europeia, durante uma visita de três dias ao estado mexicano de Chiapas.

"A União Europeia está do lado do México. [A migração] é uma questão complicada de lidar de forma ordeira, respeitando os direitos dos migrantes, mas existem soluções, como a inclusão laboral dos requerentes de asilo", referiu Gautier Mignot.

No início desta visita de trabalho a Chiapas para ficar a par da questão da imigração e da realidade social, Gautier Mignot, que se encontra acompanhado por uma delegação de 12 embaixadores de países europeus, observou a necessidade de se garantir a paz e segurança.

O embaixador da União Europeia referiu-se também à guerra contra o narcotráfico no México: "É uma responsabilidade partilhada e sabemos as consequências que traz". Neste contexto, afirmou, "devemos lutar contra essas redes para eliminar a violência e apoiar o México a fortalecer as condições de segurança".

Questionado sobre o índice de violência contra jornalistas no México, o diplomata destacou que "devem procurar-se mecanismos e proteção nacional para evitar esse fenómeno no país".

Segundo a organização Artigo 19, durante a gestão do Presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, foram assassinados 22 jornalistas.

Para Mignot, Chiapas tem grande potencial em questões como o turismo sustentável, rural, cultural e étnico", precisando que isto "chama a atenção dos europeus", sendo por isso "uma grande oportunidade para Chiapas".

O embaixador destacou ainda a importância da agricultura biológica, lembrando que Chiapas exporta 34% dos produtos biológicos, sendo esta uma vertente que interessa aos europeus.

Mignot realçou também a importância de Chiapas continuar a apostar no desenvolvimento sustentável, preservando as suas florestas e riquezas naturais, e mantendo um bom nível de segurança, sendo esta vertente fundamental para o investimento e turismo.

"Em termos e segurança, o estado é melhor do que outros estados da República. O importante é manter esse fenómeno sob controlo", afirmou.