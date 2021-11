COP26. Matos Fernandes defende que "não se mexa mais" no texto do documento final

O ministro do Ambiente e Ação Climática defendeu esta sexta-feira ser essencial que “não se mexa mais” no texto que está em discussão na cimeira do clima da ONU, considerando que se tal acontecer o mesmo “vai ficar um desastre”.

“Acho que é essencial termos aqui mais um dia e uma noite de trabalho para chegarmos a conclusões, mas que o texto não mexa mais porque senão vai ficar mesmo um desastre”, disse João Pedro Matos Fernandes à Lusa, à margem da 6.ª edição do fórum anual da European Metropolitan Authorities (EMA).

O ministro adiantou que o texto inicial “começou bem” ao fazer “referências muito explicitas ao ‘phasing out’ do carvão e ao fim dos subsídios perversos aos combustíveis fosseis”.