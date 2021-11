Diplomata russo encontrado morto junto à embaixada de Berlim

Um diplomata russo foi encontrado morto, no mês passado, junto à embaixada russa em Berlim, capital da Alemanha.

Segundo o site de investigação “Bellingcat”, o diplomata encontrado morto era filho do vice-diretor do Segundo Serviço de Inteligência do FSB da Rússia.

Numa declaração divulgada, a embaixada afirmou que "os procedimentos relacionados com o repatriamento do corpo do diplomata... foram prontamente resolvidos com as autoridades policiais e médicas alemãs responsáveis, de acordo com as práticas atuais".