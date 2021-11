Comprimido anti-Covid da Pfizer reduz em 89% risco de hospitalização e morte

O comprimido anti-Covid que a Pfizer está a desenvolver diminui em 89% as hipóteses de hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver uma doença grave, anunciou a empresa nesta sexta-feira.

Os resultados parecem superar aqueles vistos com o comprimido Molnupiravir da Merck & Co., que no mês passado mostrou diminuir para metade a probabilidade de hospitalização ou morte de pacientes de Covid-19 também com risco alto de desenvolverem uma doença grave.

Nenhuma das empresas já disponibilizou os dados completos dos testes.

A Pfizer revelou que pretende apresentar os resultados provisórios dos testes ao seu medicamento, que é administrado juntamente com um antiviral mais antigo chamado ritonavir, à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) como parte da solicitação de uso de emergência que fez em outubro.

O tratamento combinado, que terá o nome comercial Paxlovid, consiste em três comprimidos administrados duas vezes por dia.