Disparo mortal feito por Alec Baldwin pode ter sido "sabotagem"

Um dos advogados que representa Hannah Gutierrez-Reed, uma das responsáveis pela arma disparada pelo ator Alec Baldwin e que acabou por atingir mortalmente Halyna Hutchins, levantou a possibilidade de “sabotagem”.

"Presumimos que alguém colocou a bala real naquela caixa e, se pensar nisso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o estúdio. Não há outra razão para fazer isso", afirmou Jason Bowles, em declarações ao programa Today, da NBC.

Questionado sobre o motivo da alegada sabotagem, o advogado recordou que vários membros da equipa técnica tinham já manifestado descontentamento com as condições de trabalho no estúdio do filme "Rust", antes do incidente, que resultou na morte de diretora de fotografia de 42 anos.

"Acredito que alguém capaz de o fazer queria sabotar o estúdio, provar um ponto e manifestar a insatisfação. Sabemos que algumas pessoas já tinham abandonado o estúdio no dia anterior e estavam insatisfeitas. E a razão para essa insatisfação passa pelos turnos de 12 a 14 horas diárias, por não lhes terem sido atribuídos quartos de hotel, e andarem a fazer percursos de uma hora de carro para trás e para a frente em Albuquerque”, defendeu Bowles.

O ator Alec Baldwin causou, acidentalmente, a morte a Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme "Rust" que estava a rodar no Novo México, nos Estados Unidos. Também o realizador, Joel Souza, de 48 anos, sofreu ferimentos.

O incidente ocorreu a 21 de outubro.



Baldwin, de 63 anos, tornou-se particularmente popular nos EUA nos últimos anos pelas imitações de Donald Trump no programa "Saturday Night Live".