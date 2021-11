Precisa o (bom) jornalismo de ser salvo?

Pelo palco do Fourth Estate, no Pavilhão 2 da Web Summit, muitos jornalistas, editores e CEO de media deixaram, esta terça-feira, uma mensagem de esperança: apesar dos desafios colocados pela modernização e pela pandemia, o (bom) jornalismo está vivo e recomenda-se.



Se não vejamos: três CEO na linha da frente dos media modernos passaram em revista o papel da pandemia nas suas empresas e chegaram à conclusão que, no que diz respeito ao jornalismo, o cenário não foi totalmente desfavorável. Elizabeth Bramson-Boudreau, CEO da MIT Tech Review, Nicholas Thompson, com igual cargo no The Atlantic, e Eric Schurenberg, líder na Fast Company, defenderam todos a mesma ideia: a pandemia não foi "má" para os media. "As subscrições explodiram na pandemia", garantiu Nicholas Thompson. "A publicidade foi a primeira a desaparecer, mas também a primeira a regressar", acrescenta, por sua vez, Eric Schurenberg.

O que é que fez a diferença? O bom jornalismo, que contraria o descrédito na imprensa, produto de uma "erosão" que acontece "há décadas", segundo Schurenberg. "As pessoas devoraram conhecimento durante a pandemia, o que é bom sinal".

Mais do que nunca o jornalismo de alta qualidade foi necessário, defenderam todos. "A informação é uma instituição dedicada à verdade. Além disso, a desinformação não funciona assim tão bem: quem acredita que as vacinas não funcionam terá mais hipóteses de ficar doente", defendeu o CEO da Fast Company.

Elizabeth Bramson-Boudreau, CEO da MIT Tech Review, concorda e mostra-se otimista quanto ao futuro do jornalismo. "Somos uns privilegiados, pois a verdade é que nos vai levar para o futuro. O bom jornalismo vai guiar o caminho".