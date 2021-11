Joe Biden com teste negativo à Covid-19 após porta-voz ter sido infetada

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi testado, com resulatdo negativo para a Covid-19, informou esta segunda-feira a presidência na sequência do anúncio de que a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, foi infetada pelo coronavirus.

O "presidente também foi testado, um teste de PCR ontem (domingo), e deu negativo", disse uma porta-voz do presidente, Karine Jean-Pierre, aos jornalistas a bordo do Força Aérea Um, que acompanhavam a viagem de Biden para Glasgow (Escócia) onde participa na Cimeira do Clima.