O dinossauro foi à ONU. “Não escolham a extinção!”

Em vez disso, alerta o PNUD, os milhões destinados aos combustíveis, pagos pelos contribuintes, resultam no aprofundamento da desigualdade e num travão contra as mudanças climáticas.

Foi essa a ideia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD – ou, na sigla em inglês, UNDP). Segundo esta agência especializada, todos os anos o mundo gasta quase 12 mil milhões de euros em subsídios para combustíveis fósseis para gerar eletricidade. São quatro vezes o valor que está a ser pedido para ajudar os países pobres a enfrentar a crise climática. E o triplo do valor anual necessário para erradicar a pobreza extrema global.

Os dinossauros terão sido extintos há cerca de 66 milhões de anos, alegadamente na sequência da explosão provocada pela colisão de um meteorito com a Terra. Ninguém melhor do que um dinossauro, por isso, para vir falar ao mundo sobre extinção.





A partir de 31 de outubro e até 12 de novembro, mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se em Glasgow, na Escócia, na 26.ª conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP26), para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.



A COP26 decorre cinco anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de Covid-19, segundo a ONU, que estima que ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7ºC.

“Os decisores políticos que vão participar na COP26 são chamados com urgência a encontrar respostas eficazes à crise ecológica em que vivemos, dando assim esperança às gerações futuras”, sublinhou o Papa nesta sexta-feira, numa mensagem difundida pela rádio BBC.

“Todos juntos podemos ter um papel na resposta coletiva à ameaça sem precedentes das alterações climáticas e da degradação da nossa casa comum”, reforçou ainda Francisco.