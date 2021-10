COP26. Vai ser "mais difícil" acordo global do que na cimeira de Paris

Espera-se que as negociações sejam complicadas face ao contexto geopolítico, com Londres e Washington a manterem relações mais tensas do que antes com a China e a Rússia, cujos dois presidentes não devem comparecer à cimeira.

O presidente da COP26 considerou “brilhante" o acordo-quadro de Paris, mas salientou que "muitas das regras detalhadas foram deixadas" para o futuro, como se nessa cimeira tivessem "chegado ao final do exame e apenas as perguntas mais difíceis sobrassem", e defendeu estarem a ficar "sem tempo", pois "o exame termina em meia hora".

"O que estamos a tentar fazer aqui em Glasgow é na verdade muito difícil", disse Alok Sharma ao jornal britânico The Guardian, "definitivamente mais difícil do que Paris em muitos níveis".

O presidente britânico da COP26, Alok Sharma, admitiu este sábado que será "definitivamente mais difícil" chegar a um acordo global no final da cimeira do clima, que começa dia 31 em Glasgow, do que na de Paris em 2015.

"Talvez as estrelas estivessem alinhadas de maneira diferente no caminho para Paris", reconheceu Sharma.

Desde a assinatura dos Acordos de Paris em 2015, a transição para uma economia e energia mais limpas progrediu, mas muito lentamente para limitar o aquecimento a 2°C, em comparação com o final do século XIX.

Em agosto, o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) alertava para o risco de atingir o limite de 1,5° C por volta de 2030, dez anos antes do previsto na anterior estimativa de 2018.

“O que funciona a nosso favor é que há uma consciência de que devemos enfrentar” esta crise climática, disse Alok Sharma, esperançoso, lembrando que “o relatório do IPCC, mesmo que muito alarmante, foi bastante útil para ajudar a focar mentes".

A COP 26 realiza-se Glasgow, Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro.

A Lei Europeia do Clima, que entrou em vigor em julho depois de um acordo alcançado entre o Parlamento Europeu e a presidência portuguesa do Conselho da UE, consagra na legislação europeia o seu compromisso para com a neutralidade climática e a meta intermédia de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55% até 2030.