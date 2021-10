Gangue exige 17 milhões para libertar missionários no Haiti

O gangue criminoso que raptou 17 missionários no Haiti exige 17 milhões de dólares para libertar o grupo composto por cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá.



O ministro da Justiça do Haiti disse ao “Wall Street Journal” que os raptores reclamam um milhão de dólares por cada uma das vítimas.

O sequestro foi levado a cabo pelo “400 Mazowo”, um gangue conhecido por outros ataques do género, como o rapto de um grupo de religiosos católicos, em abril.

Os religiosos foram libertados mais tarde, mas nunca chegou a ser esclarecido se foi ou não pago algum resgate.

No caso mais recente, um grupo de missionários americanos foi raptado no Haiti, no sábado, quando saía de um orfanato que estava a ajudar a construir naquele país.

Segundo o jornal "New York Times", o grupo era composto por 17 missionários, mais vários membros das suas famílias, incluindo crianças.

Os missionários fazem parte do grupo Christian Aid Missionaries, com sede no Ohio.