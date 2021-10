Covid-19. Aumento de casos leva Irlanda a travar desconfinamento

Veja também:

O Governo irlandês confirmou nesta terça-feira que vai travar o desconfinamento no país, devido ao aumento do número de casos de Covid-19, não eliminando a maioria das restrições na sexta-feira, como estava previsto no plano apresentado em agosto.

“Não estamos onde esperávamos ou prevíamos estar para reabrir a 22 de outubro”, disse hoje o vice-primeiro-ministro, Leo Varadkar, acrescentando que, apesar de se terem feito grandes progressos durante o ano que passou, ainda não se pode declarar o fim da pandemia, porque não se superou "a vaga da variante Delta".

Após avaliar os conselhos da Equipa de Emergências de Saúde Pública Nacional (NPHET, na sigla em inglês)), o chefe do executivo de Dublin, Micheál Martin, afirmou que a normalidade não chegará até, pelo menos, à próxima primavera.

"A mensagem é clara e pode resumir-se em dois pontos: em espaços interiores, é preciso usar máscara e, para organizar eventos em espaços interiores, continuará a ser necessário pedir certificados de vacinação e aplicar as normas", sublinhou Martin.

Considerou também "fundamental" que aqueles que ainda não se vacinaram ou não receberam a vacinação completa, que se estima serem cerca de 10% da população adulta do país, o façam.

Reabertura de discotecas mantém-se

Mediante o cumprimento das condições enumeradas, as discotecas poderão reabrir, a partir desta sexta-feira, sem limite de horário, e serão eliminadas as limitações de capacidade para casamentos e outras cerimónias religiosas, ao passo que bares e restaurantes aumentarão para dez o número de pessoas por mesa, mas o serviço ao balcão continuará a estar proibido.

Estas normas para o setor da hotelaria continuarão em vigor até, pelo menos, fevereiro próximo, anunciou o primeiro-ministro irlandês, indicando que os recintos desportivos ao ar livre também poderão agora encher-se até à sua capacidade máxima, desde que cumpram as medidas de segurança hoje aprovadas pelo Governo, entre as quais não figura a obrigação de pedir certificados covid, mas apenas o uso de máscara.