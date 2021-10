Gigante imobiliário chinês volta a falhar pagamentos

No mês passado, a Evergrande falhou um pagamento crucial de 83,5 milhões de dólares (72,2 milhões de euros) de juros, sobre um título que vence no próximo ano.

Os investidores disseram não terem recebido o dinheiro, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pelo jornal Financial Times.

A falha desencadeou um período de carência de 30 dias, antes de a empresa entrar formalmente em incumprimento.



A empresa já perdeu pelo menos cinco pagamentos de juros de títulos.

A crise de liquidez da Evergrande suscitou dúvidas sobre a saúde financeira do sector imobiliário chinês, à medida que as vendas diminuem e Pequim pressiona as construtoras a reduzirem os níveis de dívida.

O mercado de títulos de dívida com altas taxas de juros da Ásia, no qual as construtoras chinesas estão entre os maiores emissores, após décadas de rápida urbanização no país, foi agitado por vendas em pânico, nos últimos dias, que empurrou as taxas para os valores mais altos numa década.