Brexit. ​Reino Unido ameaça rasgar parte do acordo com a UE

O Reino Unido ameaça suspender partes do acordo do Brexit caso a União Europeia (UE) insista na atual versão do chamado Protocolo da Irlanda Norte acertado entre as duas partes.



Trata-se de uma delicada secção do acordo do Brexit que prevê a circulação de bens sem recurso a uma fronteira física que possa pôr em causa os fundamentos do acordo de paz da Irlanda do Norte.

David Frost, o ministro do Brexit no Governo de Boris Johnson, escolheu Lisboa para apelar a Bruxelas para apresentar uma proposta mais equilibrada.

“O protocolo da Irlanda do Norte é a maior fonte de desconfiança entre nós e, por todos os tipos de razões, precisamos corrigir esse problema”, declarou David Frost.