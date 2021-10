NATO. Assembleia Parlamentar destaca importância da "resiliência democrática"

A Assembleia Parlamentar da NATO pediu nesta segunda-feira aos membros da Aliança para colocarem o desenvolvimento de mecanismos de "resiliência democrática" no centro das discussões sobre o futuro da organização.

Após os trabalhos da sua 67.ª sessão anual, que decorreu em Lisboa, a Assembleia Parlamentar da Aliança Atlântica emitiu uma resolução final em que salienta a importância da "resiliência democrática, da resiliência social e da segurança" para a definição do rumo da organização atlântica, no âmbito do processo NATO 2030.

No documento divulgado e que vai ser enviado ao secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a Assembleia propõe a criação de um Centro de Resiliência Democrática, dentro da organização, para "apoiar os aliados a fortalecer os seus sistemas e instituições democráticas".

A Assembleia sublinha ainda a importância de "melhorar a comunicação e a educação sobre resiliência destinadas aos atores do setor civil", a fim de "aumentar a consciência do seu papel essencial na preparação eficaz de crises".

As resoluções finais da Assembleia Parlamentar partem do pressuposto de que “a Aliança enfrenta um ambiente de segurança cada vez mais complexo, em que ameaças militares e não militares se multiplicam e afetam as sociedades como um todo”.