ONG resgata 59 migrantes do Mediterrâneo, 17 dos quais menores

Cinquenta e nove migrantes, incluindo seis mulheres e 17 menores, foram resgatados das águas do Mediterrâneo pelo navio da organização não-governamental (ONG) “ResQ People save people”.

Os resgatados, em que se incluía uma mulher grávida, são provenientes de vários países, nomeadamente Síria, Somália, Eritreia, Etiópia, Sudão, Egito, Iémen, Nigéria, Líbia, Gâmbia e Costa do Marfim.

De acordo com a agência Efe, os migrantes viajavam a bordo de uma pequena embarcação de madeira que saiu da cidade líbia de Zoara, perto da fronteira com a Tunísia, e estavam no mar há cerca de 24 horas.

O resgate aconteceu em águas internacionais após um alerta do sistema Navtex.

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) mostram que este ano já chegaram à Europa, por mar, mais de 79 mil pessoas, estando 1.394 desaparecidas.