Afeganistão. Talibãs e EUA reuniram-se presencialmente

Representantes dos talibãs e dos Estados Unidos reuniram-se hoje, presencialmente, para discutir a situação política e social atual do Afeganistão, num encontro em que também foi pedido o desbloqueio de fundos internacionais, noticia a agência Efe.

A reunião, que decorreu em Doha, no Qatar, foi o primeiro encontro presencial que talibãs e representantes dos Estados Unidos realizaram desde a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, no final de agosto.