Ativista afegã à Renascença. “Custou-me mais sair do Afeganistão do que perder o meu pai”

“Saí do país sem saber ainda onde é que iria terminar a viagem. Fui para a Turquia e de lá, com a ajuda de muitas pessoas, consegui chegar à Alemanha. Agora tenho lá a minha família.”

“Para sair do meu país beneficiei da ajuda de muitas pessoas, da Turquia, Alemanha, Itália e outros países, todos em conjunto a tentar assegurar um abrigo seguro para a minha família. Eu sentia-me muito responsável. Já tinha perdido o meu pai e não queria que mais ninguém tivesse de pagar o preço das minhas causas. Por isso tinha de lhes dar guarida quando estavam já em grande perigo”, explica a ativista, em conversa com a Renascença .

Eventualmente a pressão da sua mãe e do seu marido venceram e com a ajuda de muitas pessoas, em muitos países, conseguiu assegurar uma passagem para a Turquia e depois para a Alemanha.

Mesmo depois de os talibãs terem sido fotografados no palácio presidencial, em Cabul, Zarifa Ghafari, que foi a mais jovem autarca do Afeganistão, resistiu à ideia de sair da sua terra natal para o estrangeiro.

“Ser um alvo para os talibãs e sobreviver a três ataques e ao assassinato do meu pai pelos talibãs foi muito difícil. No dia em que Cabul caiu para os talibãs eu não queria sair do país, mas depois a minha mãe e o meu marido pressionaram-me para sair, pelo menos durante algum tempo, para sobreviver. Morrendo não conseguia mudar nada, mas sobrevivendo sim, por isso tinha de sair.”

“O momento em que saí do meu país foi mais difícil do que a morte do meu pai, ou de qualquer dor que senti na minha vida até então. A única coisa que me dava algum conforto é a forma como estou a aproveitar todas as oportunidades para falar em nome daqueles que no meu país não têm voz”, explica.

Mais nova autarca afegã

Zarifa Ghafari tinha apenas 26 anos quando foi eleita presidente da Câmara de Maidan Shahr, capital da província afegã de Wardak. Enquanto ativista pelos direitos das mulheres tem consciência de que tem a vida a prémio no Afeganistão. A chave para mudar o seu país natal está, insiste, no país vizinho.

“A primeira coisa a fazer é colocar pressão sobre o Paquistão para parar de apoiar e abrigar os terroristas. Isto sempre foi um problema grave no Paquistão. Há mais de 60 anos que o Paquistão interfere diretamente no Afeganistão e, mais, agora que os talibãs ocuparam o Afeganistão todos os dados de todos os departamentos governamentais foram passados aos serviços secretos do Paquistão.”