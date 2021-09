Combustíveis. Taxista português descreve cenário de caos no Reino Unido

Bombas de gasolina fechadas, longas filas nas que ainda estão abertas, engarrafamentos nas estradas e veículos a parar por falta de combustível. É este o cenário descrito à Renascença, nesta terça-feira, por um taxista português a viver em Londres.

Valter Ribeiro diz que teve de encostar o carro por uns dias. “Na sexta-feira, consegui ainda encher o tanque do táxi e consegui trabalhar no sábado e no domingo com esse depósito. Mas na segunda-feira não consegui fazer mais nada”, conta.

“As bombas estavam completamente lotadas, as que ainda estavam abertas”, descreve, adiantando que “muitas estradas estavam bloqueadas”.

Em causa está a falta de motoristas de pesados, que está a provocar falhas graves no abastecimento de combustível no Reino Unido.