Porque não uma "geringonça" alemã?

O presidente do Bundestag, Wolfgang Schäuble (CDU), admitiu este verão que, se as negociações falharem, uma possibilidade seria formar um governo minoritário.

Antes das eleições de domingo, os partidos preferem guardar as cartas junto ao peito e manter as opções em aberto – particularmente o SPD, que está em primeiro lugar nas sondagens. Em última análise, tudo dependerá dos resultados da votação.

Nas últimas semanas têm-se esboçado possíveis alianças. Uma das constelações mais faladas lembra as cores dos semáforos: vermelho (a cor atribuída aos sociais-democratas), amarelo (dos liberais do FDP) e verde (do partido Os Verdes). Outra tem as cores da bandeira da Jamaica: preto (dos conservadores), verde e amarelo.

Mas o politólogo Christian Stecker considera que é mais do que tempo de se começar a falar sobre essa alternativa: "Nesta questão, países como Portugal, a Dinamarca, a Nova Zelândia estão mais adiantados do que a Alemanha pois reconheceram que um sistema partidário fragmentado implica uma 'modernização' das parcerias entre partidos".

Este modelo já foi testado em vários estados alemães. Por exemplo, "na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha, houve entre 2010 e 2012 um governo minoritário do SPD e dos Verdes, que conseguia aprovar legislação, seja com o apoio da Esquerda, seja com o apoio da CDU ou dos liberais do FDP", recorda Christian Stecker. Contudo, o executivo acabou por cair quando um dos seus orçamentos foi rejeitado pela oposição.

A nível federal, raramente houve governos minoritários – os poucos que houve foram apenas soluções provisórias.

Receio de instabilidade na Alemanha

O medo de "geringonças" instáveis é grande no país. Segundo o politólogo Martin Pfafferott, é um medo que remonta à primeira democracia alemã, a chamada República de Weimar, no início do século XX.

"No final da república, houve muitos governos minoritários, e a ascensão do nazismo e o fim da república têm sido erradamente associados ao caráter instável desses governos. Mas os governos minoritários não foram a causa do problema, eram mais um sintoma. Porque os extremos – o nacional-socialismo e o comunismo – ganharam muita força, e isso dificultou a governação democrática ao centro."