Vulcão entra em erupção nas Canárias e obriga a evacuação de populações

O vulcão de Cumbre Vieja entrou este domingo à tarde em erupção na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, Espanha.

Da ilha espanhola no Oceano Atlântico, emana uma densa nuvem de fumo e as autoridades espanholas decidiram evacuar preventivamente as populações de quatro municípios.

Segundo a televisão local RTVC, a evacuação afeta centenas pessoas, incluindo no município de El Paso, onde está localizado o vulcão, e cerca de 500 turistas alojados num hotel.

A erupção, que ocorreu por volta das 15h30 (hora local) foi precedida de centenas de sismos de baixa intensidade, sendo que o vulcão apresentava atividade sísmica há mais de uma semana.