Alto funcionário do Pentágono temia que Trump atacasse a China

Um alto funcionário do Pentágono estava tão preocupado com o estado mental de Donald Trump nos últimos dias do seu mandato que tomou secretamente medidas para evitar uma guerra com a China, indicou esta terça-feira a imprensa norte-americana.

A revelação está no livro “Perigo”, dos jornalistas do Washington Post Bob Woodward e Robert Costa, a ser publicado nos próximos dias, em que é relatado que o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, tomou a iniciativa de telefonar secretamente ao seu homólogo chinês para assegurar-lhe que os Estados Unidos não atacariam a China.

De acordo com extratos publicados esta terça-feira pelo Washington Post e pela CNN, o general Milley também obrigou os seus adjuntos a prometerem não obedecer imediatamente a uma possível ordem extrema de Donald Trump, em particular sobre o uso de armas nucleares, após a derrota eleitoral do Presidente republicano, a 3 de novembro de 2020.

Depois de os serviços de inteligência norte-americanos terem concluído que a China considerava iminente um ataque dos Estados Unidos, Milley telefonou duas vezes ao general Li Zuocheng.

Uma delas foi a 30 de outubro, pouco antes das eleições presidenciais norte-americanas, e outra a 8 de janeiro, dois dias após o ataque de partidários de Donald Trump ao Capitólio.

“General Li, quero assegurar-lhe que o Estado norte-americano é estável e que tudo vai ficar bem”, disse Milley, segundo o livro, baseado em depoimentos anónimos de 200 autoridades dos Estados Unidos.