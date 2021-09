Panshir. Que região é esta que resiste aos talibãs e abriga o vice-presidente do Afeganistão?

A Frente Nacional de Resistência do Afeganistão garante que os combates continuam no vale de Panshir e que os talibãs não controlam a região. Ali está o vice-presidente eleito do Afeganistão, o que torna a zona ainda mais apetecível, considera a investigadora Maria João Tomás.

“Amrullah Saleh é tajique e foi para lá fazer resistência aos talibãs quando o Presidente, Ashraf Ghani, fugiu”, em 15 de agosto.

“Portanto, o único vice-presidente eleito, a única pessoa eleita pelos afegãos, que tem legitimidade para estar à frente do Afeganistão, está no vale do Panshir”, destaca a professora universitária especialista em Médio Oriente.

São os tajiques que habitam este vale de muito difícil acesso. “É um vale rodeado por montanhas e que conta com um desfiladeiro principal de acesso. Quem conhece bem, consegue resguardar-se e ver bem o inimigo. E é onde está uma das etnias que faz face e se opõe aos talibãs, que são os tajiques”, explica.

Além do mais, abriga o vice-presidente do país. “Os talibãs são quem tem, de facto, o poder, mas quem foi eleito está lá ainda. Era o local que faltava”, diz a investigadora.

Mas como conseguirá esta região resistir?

Tudo depende dos apoios que conseguir. Há interesses vários na zona, explica Maria João Tomás. Segundo a investigadora, Paquistão e Índia sempre apoiaram a Aliança do Norte.

Porquê? “O Paquistão é uma potência nuclear e a Índia também. Se o Paqiustão conseguir ter o Afeganistão controlado, temos um Paquistão muito mais forte e com o Afeganistão do seu lado – porque na altura em que estavam lá as tropas norte-americanas, o Afeganistão não estava propriamente do lado do Paquistão”, explica a investigadora.

“Se o Paquistão conseguir ter o Afeganistão apaziguado, é uma posição de força perante uma Índia”, país vizinho e com quem as relações nunca foram pacíficas. E as movimentações paquistanesas já começaram.