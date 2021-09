Autoridades procuram seis palestinianos que fugiram de prisão através de túnel

Seis palestinianos fugiram de uma cadeia de alta segurança israelita, por um túnel escavado durante meses. A galeria foi feita entre uma das celas e um terreno do lado de fora da prisão.

Segundo o site da Aljazeera, entre os foragidos está um antigo comandante da brigada dos mártires de Al Aqsa, uma das milícias palestinianas responsável por numerosos ataques contra israelitas.

Juntamente com outros cinco reclusos, que partilhavam a mesma cela, fugiu da cadeia de Gilboa.

Do lado de fora da prisão, os detidos fugiram de automóvel. O alerta foi dado por agricultores, que chamaram a polícia que tem em marcha uma gigantesca operação de "caça ao homem".

Os esforços para capturar os foragidos envolvem a polícia, os Serviços Secretos israelitas e o exército. As autoridades querem prevenir que saiam do país atravessando a fronteira com a Jordânia.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, considerou a fuga “um incidente grave” e garante estar a receber informações regulares sobre o ocorrido.



Um grupo de direitos humanos denominado Addameer, citado pela Aljazeera, revela que Israel tem 4.750 palestinianos detidos em várias cadeias, dos quais 42 são mulheres, 200 crianças e 550 funcionários administrativos.