Afeganistão. Talibãs proclamam "independência total" após retirada das forças dos EUA

Os talibãs proclamaram esta segunda-feira "independência total" do Afeganistão, depois de os últimos soldados dos Estados Unidos da América (EUA) terem deixado o país, após 20 anos de presença das forças norte-americanas em território afegão.

"Os soldados americanos deixaram o aeroporto de Cabul e a nossa nação obteve a sua independência total", disse o porta-voz do grupo extremista islâmico, Zabihullah Mujahid.



Os EUA confirmaram também esta segunda-feira que os seus últimos soldados abandonaram o país antes do prazo de terça-feira, encerrando a guerra mais longa da história do país e o esforço para retirar cidadãos afegãos e estrangeiros, ao longo das últimas duas semanas.

Os talibãs conquistaram a maior parte do Afeganistão no início do mês de agosto.

Os combatentes do grupo extremista islâmico viram os últimos aviões dos EUA a desaparecerem no céu e dispararam tiros para o ar, celebrando a vitória.

"Os últimos aviões partiram, acabou. Não consigo expressar a minha felicidade em palavras... Os nossos 20 anos de sacrifício resultaram", disse Hemad Sherzad, um combatente dos talibãs, no aeroporto internacional de Cabul.