Vacinação Covid-19. Professores e crianças de risco devem ter prioridade, diz OMS

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Os professores e os funcionários das escolas devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19, bem como as crianças de risco com 12 ou mais anos. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde e da Unicef e foi divulgada nesta segunda-feira. Em comunicado conjunto, as duas agências da ONU defendem a tomada de medidas para minimizar a transmissão do vírus nas escolas, de modo a garantir o ensino presencial. “A pandemia causou a interrupção mais catastrófica da educação da história. É, pois, vital que a aprendizagem em sala de aula continue ininterrupta em toda a região europeia da OMS; é de suma importância para a educação, a saúde mental e as competências sociais das crianças, de modo a que as crianças se tornem serem membros felizes e produtivos da sociedade”, defende Hans Henri P. Kluge, o diretor regional da OMS para a Europa. Entre as medidas preconizadas está a vacinação de professores, funcionários e crianças com 12 ou mais anos de idade com condições médicas subjacentes, mas também a implementação de melhorias no ambiente escolar através de uma melhor ventilação das salas de aula, turmas com menos alunos para facilitar o distanciamento físico e testes regulares a crianças e funcionários.



As duas organizações lembram que a alta transmissibilidade e a elevada incidência da variante Delta na comunidade vêm fazer aumentar a preocupação e os desafios neste início de ano letivo. “Portanto, devemos todos nos comprometer a reduzir a transmissão do vírus”, lê-se no comunicado. Nesse sentido, é renovado o apelo à vacinação como “a nossa melhor linha de defesa contra o vírus e, para que a pandemia termine”. “Devemos aumentar rapidamente as vacinações de forma justa em todos os países, incluindo o apoio à produção de vacinas e partilha de doses, para proteger os mais vulneráveis em todos os lugares. Devemos também continuar a seguir as medidas sociais e de saúde pública que sabemos que funcionam, incluindo testes, sequenciamento, rastreamento, isolamento e quarentena”, afirma o responsável europeu da OMS.





O comunicado sublinha ainda que “os dados mostram claramente que receber a vacinação completa reduz significativamente o risco de doença grave e morte” com Covid-19. “Levará algum tempo até que possamos ultrapassar a pandemia, mas educar as crianças com segurança em ambiente escolar deve permanecer nosso objetivo principal, para que não lhes roubemos as oportunidades que tanto merecem”, defende Hans Henri P. Kluge.