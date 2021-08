ONU. Conselho de Segurança debate situação no Afeganistão

A reunião foi convocada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, na sequência do ataque perpetrado pelo ramo afegão do grupo ‘jihiadista’ Estado Islâmico na passada quinta-feira em Cabul, que provocou mais de 150 mortos e centenas de feridos.

O Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião nesta segunda-feira com a situação no Afeganistão como único ponto da agenda.

O ataque, com um bombista suicida, ocorreu num dos portões de entrada do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos tentando fugir do país antes do final da ponte aérea organizada pelos Estados Unidos e seus parceiros da NATO, marcada para esta terça-feira.

Pelo menos 161 pessoas morreram no atentado suicida, segundo um balanço de fontes sanitárias, desconhecendo-se o número oficial.