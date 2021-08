Furacão Ida provoca "apagão" em Nova Orleães e uma morte

O furacão Ida tocou terra no Louisiana pouco depois do meio-dia de domingo (17h00 em Lisboa), com ventos até aos 240 quilómetros/hora, anunciaram os serviços meteorológicos norte-americanos.

Segundo a agência Reuters, no domingo à noite, registou-se a primeira morte conhecida da tempestade - um homem de 60 anos morto pela queda de uma árvore na sua casa perto de Baton Rouge, a capital do estado.

O Luisiana, Estado do sul do país, é atingido regu(...)

O furacão Ida atingiu a categoria 4, com as autoridades norte-americanas a recearem um efeito devastador, o que as levou a procurar assegurar abrigos para as populações deslocadas.

O Ida registou já ventos de cerca de 280 km/h, quando a tempestade estava concentrada a cerca de 280 quilómetros a sudeste da costa de Houma, no Louisiana.

Os hospitais de Nova Orleães enfrentam a tempestade já com as camas quase em lotação máxima devido à pandemia da Covid-19, existindo o receio de que os abrigos para aqueles que fogem ao Ida possam representar um risco adicional para novas infeções.