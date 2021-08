Afeganistão. EUA "sem pressa" para reconhecer governo dos talibãs

Os Estados Unidos e os seus parceiros internacionais rejeitam reconhecer apressadamente o governo dos talibãs no Afeganistão, disse a porta-voz da Casa Branca, durante uma conferência de imprensa, esta sexta-feira.

"Deixem-me ser clara, não há pressa no reconhecimento de nenhum tipo [do governo dos talibãs], da parte dos EUA ou dos parceiros internacionais com quem temos falado", afirmou Jen Psaki aos jornalistas, de acordo com a agência Efe.

Os EUA mantêm a intenção de terminar a evacuação e retirada do Afeganistão na terça-feira, 31 de agosto, apesar do atentado de quinta-feira perto do aeroporto de Cabul, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) e que fez pelo menos 170 mortos, entre eles 13 fuzileiros norte-americanos.

O porta-voz do Departamento de Estado disse noutra conferência de imprensa que os EUA estão a "discutir ativamente" se manterão presença diplomática no país, depois da retirada.

"É algo que estamos a discutir ativamente, quer aqui, quer com os nossos aliados", disse Ned Price, indicando que em primeiro lugar tem de haver "condições básicas de segurança" no terreno para garantir que os diplomatas podem trabalhar.

Para além disso, apontou, tem de haver "uma série de critérios que têm de ser cumpridos" por parte do governo afegão a partir de 31 de agosto, elencando o "respeito pelos direitos dos cidadãos, especialmente as mulheres", um enfoque "inclusivo" e ainda o "cumprimento dos seus compromissos antiterroristas", que serão avaliados "pelas ações e não pelas palavras".