Talibãs garantem que vão permitir voos civis após 31 de agosto

Os talibãs garantiram esta quarta-feira que vão permitir a realização de voos comerciais após a data-limite de 31 de agosto para as retiradas em curso, insistindo que não é preciso nenhuma extensão do prazo para continuar esse processo.

"[Os talibãs] abrirão o caminho para o reinício dos voos civis. As pessoas com documentos legais podem viajar através de voos comerciais após 31 de agosto", escreveu na rede social Twitter o porta-voz do gabinete político dos talibãs, Suhail Shaheen.

A garantia foi dada pelo diretor-adjunto do gabinete político do movimento no Qatar, Abbas Stanikzai, após uma reunião com o embaixador alemão no Afeganistão, Markus Potzel, acrescentou o porta-voz.

A reunião, que decorreu na terça-feira, visou discutir assuntos políticos do país e a situação do aeroporto de Cabul, onde se têm vivido cenas de caos com milhares de pessoas a tentarem fugir depois de os talibãs terem tomado o poder, em 15 de agosto.

Segundo o porta-voz dos talibãs, a Alemanha salientou a "continuação de ajuda humanitária no Afeganistão e acrescentou que os projetos de desenvolvimento suspensos também serão retomados depois da normalização da situação".