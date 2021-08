Militares dos EUA podem permanecer no Afeganistão após agosto

Segundo Biden, não havia maneira dos EUA se retirarem do Afeganistão sem desencadear o "caos".

O chefe de Estado negou também as críticas de que os Estados Unidos deveriam ter feito mais na planificação para a evacuação e retirada, que foi marcada por cenas de violência e caos, enquanto milhares tentavam fugir dos talibãs.

Joe Biden, que concedeu na quarta-feira uma entrevista ao canal ABC News, destacou que os EUA vão "fazer tudo que estiver ao alcance" para retirar do Afeganistão os norte-americanos e aliados antes de 31 de agosto.

Os Estados Unidos podem manter presença militar no Afeganistão até todos os norte-americanos terem sido evacuados, mesmo para lá do prazo fixado para a retirada de 31 de agosto, revelou o presidente, esta quarta-feira.

"A ideia de que poderia haver uma forma de escapar sem causar caos, não sei como isso poderia ter acontecido", revelou também na entrevista.

Biden admitiu ainda que o seu Governo está a ter dificuldades para retirar do país os afegãos que ajudaram as tropas e militares norte-americanos durante o conflito, apesar dos talibãs terem prometido passagem destes civis até ao aeroporto.



Até 15 mil norte-americanos permaneciam no Afeganistão após os talibãs terem assumido o controlo do país no fim de semana.