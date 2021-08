Guterres pede a Conselho de Segurança para usar "todas as ferramentas ao seu dispor" para travar violência

O diretor-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta segunda-feira ao Conselho de Segurança que use "todas as ferramentas ao seu dispor" para prevenir ataques aos direitos humanos no Afeganistão. Guterres também sublinhou que a comunidade internacional deve "estar disposta a receber refugiados afegãos e travar quaisquer deportações". Em declarações depois de uma reunião de emergência dos 15 membros do Conselho de Segurança, o líder da ONU apelou aos talibãs e a todas as entidades no Afeganistão que procurem "proteger as vidas" dos cidadãos e garantam "que as necessidades humanitárias sejam cumpridas".

Segundo o português, cerca de 18 milhões de pessoas (metade da população do país) necessita de ajuda humanitária. "A comunidade internacional deve unir-se para se assegurar de que o Afeganistão nunca mais será utilizado como uma plataforma ou um refúgio para organizações terroristas", vincou ainda Guterres.

A reunião de emergência surge um dia depois dos talibãs terem tomado o poder no Afeganistão depois de 20 anos de guerra e de presença americana no país. O português também disse estar preocupado com as restrições aos direitos das mulheres, alertando para "as violações constantes de direitos humanos contra as mulheres e meninas do Afeganistão, que teme um regresso aos dias negros" da ocupação talibã antes da guerra que começou em 2001.

