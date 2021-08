Doze portugueses saíram do Afeganistão, quatro continuam em funções no aeroporto

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta segunda-feira que dos 16 civis portugueses que estavam no Afeganistão, 12 já saíram do país e quatro continuam em funções operacionais no aeroporto de Cabul.

Doze portugueses “já foram retirados, a grande maioria trabalhava para a segurança da delegação da União Europeia” em Cabul, explicou à Lusa, adiantando que “falta retirar alguns portugueses que ainda estão em atividade operacional no aeroporto”.

Sublinhando que Portugal não tem, “neste momento, nenhum motivo de preocupação com essa dimensão de portugueses civis que ainda estão em Cabul”, Santos Silva garantiu que os que ainda estão naquele país “serão retirados proximamente, à medida que as atividades de controlo do tráfego aéreo no aeroporto de Cabul deixarem de ser responsabilidade da comunidade internacional”.

Portugal está ainda, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, a fazer uma identificação dos afegãos que colaboraram com a comunidade internacional e que, “portanto, possam correr risco de vida ou de segurança”.

Anteriormente, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, também tinha avançado que ainda há portugueses no Afeganistão à espera de um voo para abandonar o país no aeroporto de Cabul.

Em declarações à TVI, a secretária de Estado disse que há ainda "quatro ou cinco portugueses" retidos no Afeganistão. A grande maioria dos 16 portugueses no país já conseguiu sair.

Berta Nunes disse que os 16 cidadãos portugueses no território "estavam todos enquadrados em missões internacionais da União Europeia e empresas de segurança do aeroporto".

Os portugueses serão resgatados através de voos militares que sobrevoam o Afeganistão para retirar cidadãos estrangeiros.

E, apesar do enorme caos que se faz sentir no aeroporto de Cabul, Berta Nunes acrescentou que estava "tudo bem" com a comunidade portuguesa.

[notícia atualizada às 15h11 - com declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros]