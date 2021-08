Ataque final. Talibãs chegam a Cabul e Presidente deverá abdicar

“O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", afirmou no Twitter Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs.





As negociações já terão começado e, segundo a “Al Arabya”, o Presidente do Afeganistão deverá abdicar do poder nas próximas horas. As conversações decorrem no palácio presidencial em Cabul, aonde deverá chegar em breve Mullah Baradar, o co-fundador do movimento talibã.

Antes, e segundo a BBC, o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, tinha entrado em contacto com o enviado dos EUA, Zalmay Khalilzad, e outros representantes da NATO.

E, ainda antes, numa publicação no Twitter, Ghani garantia que “a situação está sob controlo”.

“As forças de segurança e defesa do país estão a trabalhar em conjunto com parceiros internacionais para garantir a segurança da cidade. A situação está sob controlo”, escreveu.