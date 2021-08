Afeganistão. Rússia quer reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU

A Rússia está a trabalhar com outros países para realizar, com urgência, uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Afeganistão, após a chegada dos talibãs à capital afegã, avançou um funcionário do Governo.

“Estamos a trabalhar nisso”, adiantou o funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zamir Kabulov, às agências russas, notando que a reunião será realizada em breve.

A Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a par dos Estados Unidos, Reino Unido, França e China.

Os talibãs chegaram neste domingo às portas de Cabul e o Governo afegão reconheceu que foram feitos "disparos", embora os insurgentes assegurem que não vão entrar na capital à força e estão a negociar uma transição de poder.