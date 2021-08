Segunda maior cidade do Afeganistão cai nas mãos dos talibãs

A segunda e a terceira maior cidade do Afeganistão caíram nas mãos dos rebeldes talibãs, que continuam a ganhar terreno no país depois da anunciada retirada das forças internacionais.



Kandahar, a segunda principal cidade e importante entreposto comercial do país, foi tomada esta quinta-feira pelos talibãs, já depois da queda de Herat.

O avanço dos talibãs parece imparável. No espaço de uma semana, assumiram o controlo de mais de uma dezena de capitais de distrito no Afeganistão.

A ofensiva acontece numa altura em que os Estados Unidos estão a ultimar a retirada do país, depois de uma intervenção de duas décadas, iniciada após os atentados do 11 de setembro de 2001, contra as Torres Gémeas e o Pentágono.