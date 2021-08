Fatia de bolo do casamento de Diana e Carlos leiloada por mais de dois mil euros

Foi leiloado uma fatia do bolo de casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana. O doce com 40 anos foi vendido por mais de dois mil euros.



A fatia é um dos 23 bolos de casamento oficiais e apresenta uma camada açucarada do escudo de armas real colorida em ouro, vermelho, azul e prata.

O pedaço leiloado foi dado, na altura, a Moyra Smith, membro da casa da Rainha Mãe na Clarence House, que preservou a cobertura com película aderente, até 2008, ano em que a sua família o vendeu a um colecionador.